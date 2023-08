Milan, Pistocchi: “Ha preso giocatori interessanti, ma il Napoli è sopra”

"È composta dal Napoli, dal Milan che ha preso giocatori interessanti, dall’Inter che è forte ma per me gioca con un sistema che la limita, dalla Juve che si può concentrare sul campionato. Questa è la mia griglia, con il Napoli un gradino sopra se tiene Osimhen". Il campionato di Serie A 2023/24 inizierà il prossimo weekend con il Milan che giocherà lunedì 21 agosto in casa del Bologna. LEGGI ANCHE: Milan, appunti sparsi in vista del Bologna. Bene l’attacco, meno la difesa