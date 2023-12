Pirlo: “Quanto sono stato vicino alla panchina del Milan? Rispondo così”

Andrea Pirlo, ex giocatore del Milan e oggi allenatore della Sampdoria, è stato ospite ai microfoni di Radio TV Serie A ed è stato intervistato da Alessandro Alciato, noto giornalista italiano. Nell'ultimo spezzone della chiacchierata Alciato ha provato a stuzzicare l'ex centrocampista con una curiosità, ma la risposta è stata rigida, fase non troppo sincera come insinuato l'intervistatore, e ha strappato qualche sorriso tra i presenti.