Milan, Pioli: “Reijnders centrocampista totale. Da lui mi aspetto anche i gol”

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del podcast di Mauro Suma e presente su tutti i canali, social e non, del club rossonero. L'allenatore emiliano, in modo particolare, ha espresso un pensiero su Tijjani Reijnders nella puntata a lui dedicata. Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Stefano Pioli su Tijjani Reijnders

"E' un ragazzo eccezionale, un centrocampista totale bravo a guidare la palla a testa alta e capace di inserirsi negli spazi che concedono le difese avversarie. Da lui mi aspetto gol e qualche conclusione in più, sa giocare in più ruoli ed è un giocatore di un livello importante".