Pioli: “Sono arrivati giocatori forti. Faremo un calcio più offensivo”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole Real Madrid-Milan, disputatasi nella notte al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.) e terminata 3-2 per i 'Blancos' di Carlo Ancelotti. “Il Milan mi piace molto - ha detto Pioli dopo Real Madrid-Milan 3-2 -. Sono arrivati giocatori forti: Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders: mi piace come si stanno inserendo. Ci permetteranno di giocare un calcio ancora più tecnico, ancora più offensivo”. Milan, pazza idea per il vice Theo >>>