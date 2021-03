Milan-Napoli, Pioli: “Dobbiamo migliorare i nostri risultati casalinghi” | News

Milan-Napoli, Pioli: “Vogliamo rimanere a questi livelli”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Napoli, Stefano Pioli ha parlato, tra le tante cose, del suo lavoro psicologo, come la squadra è riuscita a risollevarsi e cosa si aspetta dai suoi ragazzi nella partita di domani. “Penso che quest’anno ci siamo rilassati una sola volta, a La Spezia. Nelle altre non è mai mancata di spirito. Poi ci sta che alcune partite non si possano giocare al meglio. Ho un gruppo forte e di ragazzi disponibili, che hanno capito che se giochiamo da squadra possiamo diventare davvero forti. L’intensità è prima mentale e poi fisica. Nelle ultime partite siamo stati sempre attivi. È il nostro modo di giocare. È molto impegnativo e per molti è la prima volta che si gioca ogni tre giorni”.

“Siamo stati bravi a rivedere alcune situazioni. L’intensità deve esserci se vogliamo rimanere a questi livelli. Ci siamo risollevati con il lavoro e la convinzione nelle nostre qualità. Non possono essere due o tre partite a far dimenticare a una squadra come si gioca e come si sta in campo. Siamo stati la sorpresa del 2020. Si trattava solo di rivedere alcune situazioni ed essere più compatti. i fa un po’ confusione sull’aggressività. Noi dobbiamo esserlo, ma alti o bassi cambia poco. Dobbiamo giocare con ritmo, ma non solo quando la hanno gli avversari, ma anche quando la abbiamo noi. Movimenti continui. Se vogliamo puntare a un campionato di vertice dobbiamo migliorare i nostri risultati casalinghi”. Ecco la probabile formazione di Milan-Napoli.