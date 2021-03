MILAN-NAPOLI: la conferenza stampa di Pioli / News

Oggi è giornata di vigilia di Milan-Napoli, 27^ giornata del campionato di Serie A, e per questo, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Il tecnico emiliano-romagnolo ha affrontato tantissime tematiche, soffermandosi anche su alcuni singoli. Su tutti, però, uno: bisogna continuare a pensare partita per partita. Ciò che è stato fatto finora e giovedì sera non conta, domani ci sarà da battagliare per un match molto importante. Nella video news un estratto della conferenza stampa, con le principali dichiarazioni di Pioli.

