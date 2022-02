Milan, Pioli: “Kessié è un professionista. Il contratto? Vedremo …”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato del momento di Franck Kessié. In campo, certo, ma con un occhio al suo futuro professionale

"Lui può giocare in tanti ruoli. Sabato l'ho messo sulla trequarti per limitare Marcelo Brozović. In fase difensiva ha fatto bene, mentre in quella offensiva non abbiamo avuto una manovra fluida. Brahim Díaz è entrato bene, serviva più brillantezza e ce l'ha data. Kessié è un professionista, vedremo poi cosa succederà a livello contrattuale".