Pioli: “Potrei rimanere al Milan per sempre. Ibra non sarà mai un peso”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto questa mattina a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio Uno'. Ecco le dichiarazioni integrali di Pioli.

Pioli sulla vittoria del Milan nel derby: "Noi non abbiamo mai smesso di crederci. E' stata una partita più equilibrata di quello che si dice, lo dicono anche i numeri del match. Noi siamo stati bravi a restare dentro alla partita".

Pioli sul suo rapporto con i giocatori del Milan: "Il rapporto tra allenatore e giocatori è fondamentale. Io cerco di creare un rapporto di fiducia per cercare di tirare fuori il massimo da tutti i miei giocatori".

Pioli sugli arbitri: "E' l'arbitro che decide come interpretare la partita, sono poi i giocatori che devono abituarsi al modo di arbitrare del direttore di gara. Noi siamo tornati in Champions League e lì certi falli non vengono fischiati. Io sono favorevole a questo modo di arbitrare, fanno bene a non fischiare i mezzi falli. Il gioco con troppe interruzioni non va bene".

Pioli sui dati delle partite del Milan: "Abbiamo degli algoritmi che ci fanno capire l'efficienza fisica e tecnica dei giocatori durante la partita. Ovviamente l'occhio dell'allenatore è ancora fondamentale, ma questi dati ci aiutano a fare meglio il nostro lavoro. E' certamente un valore aggiunto per noi. Quando ho iniziato ad allenare avevo solo due collaboratori, ora ne ho 12. Le cose sono cambiate".

Pioli su Mike Maignan: "Non mi ha sorpreso. Lo abbiamo affrontato con il Lille e lì ci ha colpito molto. Lo abbiamo fatto seguire dai nostri scout. E' un ragazzo che mette tutto in campo, è molto curioso. E' un portiere molto forte, è in nazionale, è un giocatore di alto livello".

Pioli sulle prossime partite del Milan in Serie A: "Dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. La vittoria nel derby ci deve dare entusiasmo. Tutte le partite in Italia sono difficili, soprattutto nel girone di ritorno. Domenica avremo la Samp che ha vinto bene contro il Sassuolo, servirà una grande prestazione. Ma ora noi siamo concentrati sulla Coppa Italia, solo dopo la Lazio penseremo al campionato".

Pioli sugli alti e bassi del suo Milan: "Avere continuità ti aiuta a restare in alto. Non bisogna dimenticare però il percorso che stiamo facendo. Se siamo in questa posizione in classifica, vuol dire che non abbiamo avuto grandi alti e bassi. Giochiamo un calcio propositivo. Contro la Juve non abbiamo rischiato niente e abbiamo provato a vincerla".

Pioli sull'episodio dell'invasione di campo nel derby: "Sono cose che non vanno fatte, ma allo stesso tempo andava fermato e basta".

Pioli sugli infortuni del Milan: "Non ne abbiamo subiti di più delle altre, ma li abbiamo subiti tutti insieme ad inizio novembre. Purtroppo abbiamo pagato tutti questi infortuni".

Pioli sul tempo effettivo: "Sono assolutamente favorevole. Serve più continuità, bisogna giocare di più".

Pioli su Zlatan Ibrahimovic: "La stagione è ancora lunga. Purtroppo ora è fermo, ma rimane un grande giocatore e una risorsa importante per noi. Sta facendo di tutto per tornare in campo. Per noi non sarà mai un peso, ma una risorsa importante che ha fatto crescere tanto la squadra".

Pioli su Franck Kessié: "Lui può giocare in tanti ruoli. Sabato l'ho messo sulla trequarti per limitare Brozovic. In fase difensiva ha fatto bene, mentre in quella offensiva non abbiamo avuto una manovra fluida. Diaz è entrato bene, serviva più brillantezza e ce l'ha data. Kessié è un professionista, vedremo poi cosa succederà a livello contrattuale".

Pioli sul suo futuro al Milan: "Al Milan mi sento bene, ho un grande rapporto con il club. Potrei rimanere al Milan per sempre, poi so che il calcio è pieno di imprevisti e dinamiche, ma qui sto veramente bene".

Pioli sul VAR: "Qualche anno fa tutti erano favorevoli al VAR. E' impossibile togliere completamente l'errore, gli arbitri stanno facendo del loro meglio per sbagliare il meno possibile".

Pioli sulla sua corsa dopo il gol-vittoria di Olivier Giroud: "Mi sono rivisto e ci ho messo un po' per arrivare ai miei giocatori. L'importante è essere arrivato (sorride, n.d.r.). Io sono una persona molto emozionale, vivo in tutto e per tutto con i miei giocatori, era giusto andare a festeggiare con loro".

Pioli sulla corsa Scudetto: "Mancano ancora dei recuperi, quindi la classifica va ancora aggiornata. Tutte le prime squadre della classifica sono in lotta per tutto, compreso lo scudetto. Ci sono ancora tante partite. Inter e Juve per me sono le squadre più forti del campionato".

