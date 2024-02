DJ Ringo: “Milan, basta Pioli. Serve un grande nome: i miei candidati”

Sulle colpe di Pioli nella stagione del Milan: «È l’allenatore, è il responsabile e da quest’anno lo è ancora di più: ha accettato le scelte della società su Paolo Maldini e Frederic Massara, ma non ha chiesto aiuto e alla lunga ha sofferto questa situazione. Il club ha provato a mettere una pezza con Zlatan Ibrahimović, ma non è lo stesso. Attenzione, io ritengo Pioli un bravissimo tecnico, lo Scudetto è stato fantastico, però noto che certi errori si ripetono».

Sugli errori di Pioli nel Milan 2023-2024: «Alcuni cambi scellerati in questa stagione ci hanno fatto perdere parecchi punti, a volte ho trovato il turnover incomprensibile. E poi gli infortuni: lo staff lo ha scelto Pioli, da tifoso avrei voluto sentire delle parole di scuse che invece non sono mai arrivate. Altro punto dolente, i derby: cinque sconfitte consecutive, l’ultima per 5-1, sono davvero troppo».

"Servono nuove idee e un salto di qualità netto" — Su cosa farebbe a fine stagione con Pioli se fosse un dirigente del Milan: «Io cambierei allenatore. Sono passati cinque anni, servono nuove idee. Se si cambia, però, il salto di qualità dovrà essere netto».

Sui suoi candidati alla panchina rossonera: «Ci sono big liberi, come Antonio Conte, e altri che a giugno lo saranno, penso a Jürgen Klopp. Il Milan merita un grande nome in panchina. Ma anche un grande mercato». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Maxi-operazione per prendere Zirkzee: i dettagli >>>

