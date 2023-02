Milan, Pioli: “Sapere che un gol subito in casa pesa meno può aiutare”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa pre Tottenham di come può influire l'abolizione del gol subito in trasferta

Fabio Barera

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Tottenham, partita degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Interrogato su quanto possa influire l'abolizione della regola dei gol segnati in trasferta, il tecnico emiliano ha risposto che si tratta di un cambiamento che effettivamente può aiutare, sebbene la squadra si sia preparata per vincere comunque. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli — "Non così tanto, ma sapere che se prendi un gol in casa pesa meno può aiutare. Noi abbiamo preparato per vincere ed essere attenti. I particolari possono fare la differenza".