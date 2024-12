Sulle italiane in Champions League: "Vincere la Champions League è molto difficile. Dal 2010 (anno in cui vinse l’Inter), nessuna squadra italiana ha alzato il trofeo, nonostante abbiano raggiunto tre finali (due volte la Juventus e una volta l’Inter). Nel calcio però tutto è possibile e Inter e Atalanta, pur con una concorrenza forte, possono puntare alla finale".

Su Ademola Lookman: "Credo che la vittoria di Lookman sia meritata viste le sue prestazioni sia per l’Atalanta, il suo club, sia che per il suo Paese, la Nigeria. Credo che concedere a Lookman la libertà di muoversi gli abbia permesso di mostrare la sua qualità, sia a livello di decisioni da prendere che nell’esecuzione. Naturalmente il club e Gasperini hanno fornito a Lookman l’ambiente per crescere come giocatore sotto tutti gli aspetti".