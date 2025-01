" Un primo tempo orribile . E' stato un Milan bruttissimo, stiamo toccando dei vertici bassi di gioco incredibili". Così uno sconsolato Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Ecco il suo intervento su 'YouTube'. "Il primo tempo è una cosa che nessuno si può immaginare, nel secondo tempo qualcosa in più nonostante l'uomo in meno".

Milan, Pellegatti: "E' una cosa incredibile, non meritiamo queste umiliazioni"

Pellegatti continua così: "Invece di vedere dei progressi vedo solo dei regressi, è incredibile quello che stiamo vedendo in questa fase della stagione. Non meritiamo di vedere questi spettacoli, si peggiora di partita in partita. E' una cosa incredibile non battere la Dinamo Zagabria, i tifosi del Milan non meritano questa fase storica della squadra". Poi un veloce passaggio anche sul mercato: "Non importa di Gimenez, non è un problema del mercato. E' una cosa incredibile, non meritiamo queste umiliazioni".