Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, è stato ospite dell'ultima puntata di 'L'Ascia raddoppia', format in programma ogni giovedì sera sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', condotto da Fernando Siani e alla presenza di Giuseppe Pastore e Fabrizio Biasin, ammettendo di desiderare il ritorno di Paolo Maldini al Milan. Interrogato sulla parte dell'ambiente rossonero che preferirebbe cambiare, ha infatti spiegato come non avrebbe dubbi sul scegliere la proprietà, riprendendosi l'organigramma presente con Elliott. Quindi non solo l'ex capitano del Diavolo, ma anche Ivan Gazidis, Frederic Massara e lo stesso Giorgio Furlani. Ecco, dunque, le sue parole in merito.