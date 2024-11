Milan, Pellegatti: “Ibrahimovic non doveva trasmettere la grinta?”

Dopo l'ultima giornata della Serie A 2024-25, è andata in onda la solita puntata di 'Pressing' programma di Mediaset. Tra gli ospiti presente anche Carlo Pellegatti . Il noto tifoso del Milan ha parlato di Ibrahimovic , del quarto posto e non solo. Ecco le sue parole, con la risposta di Panucci.

Milan, Pellegatti: "Ibrahimovic la grinta? Sono preoccupato. Sarebbe disastroso se..."

"Sarei ridicolo se pensassi al primo posto. Mi preoccupa molto il quarto posto, sarebbe un disastro non arrivarci. Al momento la situazione è complicata, le prestazioni ondivaghe. Madrid è cosa di due settimane fa. La cosa che mi dispiace di più è avere perso l'atmosfera di San Siro ai tempi di 'Pioli is on Fire'. La gente era muta. Abbiamo detto, ma non c'era Ibrahimovic a dovere trasmettere la grinta, l'esempio di come era da giocatore?".