Fabio Ravezzani , giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul proprio profilo 'X' in merito allo scialbo pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus . Ecco, dunque, il suo pensiero.

Sul Milan: "Dedicato a tutti quelli che si erano scandalizzati per il 4-4 tra Inter e Juve: una partita memorabile, che verrà ricordata negli anni. Milan-Juve 0-0, semplicemente, non è stata mai giocata. Poi ci si chiede perché il calcio sta perdendo interesse. Quello italiano, soprattutto. Certo, la Juve se l’è cavata bene rispetto ai tanti assenti. Ma da una squadra costruita per migliorare il terzo posto di un anno fa era lecito attendersi qualcosa di più a livello propositivo. Bene la fase difensiva, male l’attacco contro un Milan modesto e giù in classifica. Il Milan caccia Pioli considerato colpevole per stagione deludente. Compra Morata, Fofana, E. Royal, Pavlovic e Abraham. Ibra dice: io decido, gli altri eseguono. Ecco, sarebbe interessante sapere cos’ha da dire sull’attuale classifica e prospettive del club. O è chiedere troppo?".