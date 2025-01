Pellegatti: “Milan, ho io la soluzione. Prendi Ambrosini e Allegri”

Milan, Ambrosini in dirigenza e Allegri in panchina: Pellegatti lancia la proposta

"Ibrahimovic doveva venire a colmare questo trait d'union. Io non so se parli o non parli con i giocatori. Lo dice anche lui che è lì a fare l'apprendista. Se vista la situazione e visto un Conceicao che non ha ancora trasmettere quello che voleva, io la soluzione ce l'avrei. Prenderei Allegri e Massimo Ambrosini. Stile Riccardo Ferri all'Inter. Ambrosini sa parlare con i giocatori, Allegri è italiano e sa come muoversi. Se io fossi il proprietario del Milan farei così. Noi siamo come se fossimo il sette di agosto. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma se vedo che non attecchiscono i dettami tecnico-tattici farei così".