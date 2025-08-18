Milan, Pellegatti: 'Gimenez preoccupa. Ecco perché. Saelemaekers ...'

"Estupinan è un bel giocatore, titubante Jashari, mentre solo entrati bene Modric e Musah nel secondo tempo. L'assenza della Curva pesa, dobbiamo giocare in trasferta 38 partite? Bisogna trovare una soluzione, anche rapida".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
COPPA ITALIA
"Io mi sono divertito, la mano di Allegri si vede e si vede molto bene". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia. In particolare su Gimenez e Saelemaekers. Ecco il suo pensiero da 'YouTube': "Fofana e Loftus-Cheek hanno deliziato, mentre Gimenez, ve lo dico sinceramente, è il giocatore che in questo momento mi preoccupa di più".
Il parere su Gimenez e Saelemaekers: "Questo perché non lo vedo sereno tecnicamente, litiga sempre un po' con il pallone. In questo momento sta facendo troppa fatica. Lavoro commovente e straordinario di Saelemaekers, se penso che l'hanno mandato in prestito per due anni, due errori. E' stato straordinario, deve solo aggiustare il tiro".
"Estupinan è un bel giocatore, titubante Jashari, mentre solo entrati bene Modric e Musah nel secondo tempo. L'assenza della Curva pesa, dobbiamo giocare in trasferta 38 partite? Bisogna trovare una soluzione, anche rapida".
© RIPRODUZIONE RISERVATA