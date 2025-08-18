Milan, Pellegatti: 'Gimenez preoccupa. Ecco perché. Saelemaekers ...'

"Io mi sono divertito, la mano di Allegri si vede e si vede molto bene". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia. In particolare su Gimenez e Saelemaekers. Ecco il suo pensiero da 'YouTube': "Fofana e Loftus-Cheek hanno deliziato, mentre Gimenez, ve lo dico sinceramente, è il giocatore che in questo momento mi preoccupa di più".