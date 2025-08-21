Milan, Pellegatti: “Boniface, vedremo se farà i soliti esami o meno”. E su Rayan …

Su Victor Boniface: "Tutto è legato alle visite mediche. Per i precedenti molto gravi, tra cui la rottura del legamento e i problemi muscolari, le visite mediche diventano fondamentali. Saranno queste a dare il via libera. Si tratta di vedere la condizione del ginocchio due volte operato. Perché il Milan abbia preso questo giocatore con tutti queste eventuali e potenziali problemi fisici, non è chiaro. Dall'altra parte ci sono numeri molto importanti per quanto riguarda i gol quando era in condizione. Saranno i soliti esami alla Madonnina o sarà qualcosa di più segreto e riservato? Io non ho capito perché negli ultimi anni abbiamo preso grandi campioni spendendo, ma mai un centravanti, al di là di Morata e Giroud. I club disperati ti possono dare i saldi di fine mercato, ma noi non possiamo essere il club che spera nei saldi".