Milan, Pellegatti: “Boniface, vedremo se farà i soliti esami o meno”. E su Rayan …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan, tra Victor Boniface e Yunus Musah
Fabio Barera Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul calciomercato del Milan, tra Victor Boniface e Yunus Musah. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pellegatti: "Boniface? Visite mediche fondamentali. Musah-Rayan ..."

Su Victor Boniface: "Tutto è legato alle visite mediche. Per i precedenti molto gravi, tra cui la rottura del legamento e i problemi muscolari, le visite mediche diventano fondamentali. Saranno queste a dare il via libera. Si tratta di vedere la condizione del ginocchio due volte operato. Perché il Milan abbia preso questo giocatore con tutti queste eventuali e potenziali problemi fisici, non è chiaro. Dall'altra parte ci sono numeri molto importanti per quanto riguarda i gol quando era in condizione. Saranno i soliti esami alla Madonnina o sarà qualcosa di più segreto e riservato? Io non ho capito perché negli ultimi anni abbiamo preso grandi campioni spendendo, ma mai un centravanti, al di là di Morata e Giroud. I club disperati ti possono dare i saldi di fine mercato, ma noi non possiamo essere il club che spera nei saldi".

Su Yunus Musah: "Ci sarà da capire. La situazione è di stallo. Qualche possibilità per Rayan nel caso in cui dovesse uscire Chukwueze. In questo momento è pericoloso sbilanciarci per dire 'Grande Milan' o 'Piccolo Milan'. Dare voti al mercato non ho proprio voglia perché puoi essere smentito da una parte e dall'altra".

