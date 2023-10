Milan, Pellegatti: “Spero che Adli possa ripetere l’esperienza di Pirlo”

Su Rade Krunic: "Una figura come quella di Krunic contro il PSG sarebbe molto importante e dispiace avere il problema allo stesso ruolo è chiaro che ti complica le cose. Per ogni giocatore che non gioca da tempo hai qualche difficoltà al ritorno in campo. per il portiere è l’occhio, la sensazione le uscite alte".

Su Adli: "A me piace molto Adli, la sua personalità come fatto vedere nell'amichevole col Marsiglia dove giocò bene. L'anno scorso giocavamo a due e sarebbe stato fuori ruolo. Spero possa ripetere l'esperienza di Pirlo che chiamavano il talentino negli anni 2000 perché non sapevamo dove metterlo ma grazie all'intuizione di Ancelotti riuscì a far decollare la sua carriera. E' uno che fa sudare la palla, fa grande filtro a centrocampo".

