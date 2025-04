Sul DS del Milan: "Questa è la settimana del casting, in cui si fa il casting incontrando di nuovo direttori sportivi già incontrati. Sarei sorpreso se Sartorie lasciasse il Bologna dopo aver rinnovato il contratto, così come sarei sorpreso se la stessa cosa avvenisse con Manna. Vedremo cosa succederà con D'Amico. Tare è l'unico libero e se arrivasse lui ci sarebbe un certo tipo di allenatore, mentre qualcun altro verrebbe escluso. Mi chiedo per quale motivo riparta il casting da uno già incontrato. Un pizzico di contraddizione c'è, non siamo tutti uguali".