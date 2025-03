Alfredo Pedullà , giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sportitalia', criticando in modo particolare l'operato di Igli Tare , accostato al Milan per il ruolo di direttore sportivo. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pedullà avverte: "Tare, ultimi 3-4 anni disastrosi. Ma quali grandi colpi?"

"Fabiani è stato accolto come un appestato e parlano di Tare che ha fatto dei grandi colpi per la Lazio, ma 8 anni fa, come Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ma gli ultimi 3-4 anni sono stati disastrosi. E quando è arrivato Fabiani, che comunque si è messo al servizio del club facendo altre cose, lo hanno accolto come un appestato, soprattutto mediaticamente, come uno che avrebbe rovinato la Lazio, che non avrebbe fatto gli acquisti, che non conosceva i calciatori. Mi sembra esattamente il contrario".