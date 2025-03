" Conceicao, nella vita bisognerebbe chiedere scusa , ho sbagliato e assumersi le proprie responsabilità". Così Alfredo Pedullà , giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1 . L'opinionista ha analizzato le parole di Sergio Conceicao in un video su 'YouTube': "Ha perso la grande occasione di scusarsi. Invece l' ha messa sul piano della caciara , parlando di essere pronti ad andarsene. Ma se ritieni giusto farlo, te ne vai e basta . Non è stata una bella cosa e ve lo dice uno che è stato sempre un estimatore di Conceicao, visto che lo ritengo un buon allenatore. Evidentemente non è in grado di lavorare in corsa. Avrebbe dovuto prendersi le responsabilità di una prestazione indegna che fa pendant con le altre partite recenti del Milan (contro il Feyenoord e non solo)".

Milan, Pedullà su Conceicao: "Non è stata una bella cosa. Se vuoi andare via lo fai"

Pedullà continua con la sua analisi: "Contro il Bologna erano dei personaggi che vagavano, senza essere una squadra. Conceicao non deve raccontare il palmares, lo conosciamo. Mi aspettavo che dicesse la verità dopo il Bologna: a Torino la squadra avevo reso un perché, contro il Bologna no, il Milan è stato in balia dell'avversario. Dopo il pareggio i rossoneri non c'erano più. Da Conceicao mi aspetto che mi dica come mai sia successo questo. Per me Milan-Lazio può indirizzare: puoi prendere un traghettatore, oppure la vinci e tiri a campare".