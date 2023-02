Milan, Pazzini: “È scattata la scintilla, Maignan fattore importante”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Giampaolo Pazzini ha commentato così il successo del Milan sull' Atalanta : "La testa c'entra molto in questo periodo. A gennaio non riuscivano ad uscire dalla crisi, poi appena hanno rivinto è scattata la scintilla. Oggi abbiamo rivisto il vecchio Milan, nelle altre partite ha vinto soffrendo, oggi ho visto un Milan aggressivo, reattivo sulle seconde palle, arrivava sempre prima. Ha fatto sicuramente una partita che non vedevamo da un po' ".

L'ex attaccante della Sampdoria, poi, ha continuato nella sua analisi, parlando del ritorno di Mike Maignan, ritenendolo un elemento chiave: "E' un ritorno importante, Maignan è un fattore per il Milan. E' stato fuori tanto e non sarà facile rientrare, soprattutto per un portiere, ma sarà fondamentale per presenza e qualità. Sarà un fattore importante per i rossoneri".