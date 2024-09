Milan, Paulo Sousa dà un consiglio a Fonseca: poi fa una rivelazione sul suo futuro

Milan, Paulo Sousa: "Fonseca sia coerente. Italia casa mia, voglio tornare"

Fonseca ha una situazione difficile al Milan. Lei sa come affrontare queste situazioni: quali sono le difficoltà in una situazione così? "L’importante è essere coerenti con le proprie idee. Le difficoltà ci sono ovunque, non soltanto in Italia. Serve poi essere capaci di percepire l’individuo. Più o meno sempre quello che ho cercato di fare, capendo la cultura interna del club. Bisogna capire i giocatori e come si vedono per cercare dei punti d’incontro rispetto a come li vediamo noi. E’ un punto di partenza per la crescita. Il calcio è una micro-società dove servono regole. Se la cultura interna della società non ti aiuta a creare identità comune, c’è bisogno di tirare fuori molto da noi stessi, in modo coerente a come vediamo le cose. Io sono allenatore e quando ho deciso di farlo sapevo che il focus principale doveva essere il giocatore".