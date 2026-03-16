Il giornalista sportivo Carlos Passerini ha voluto commentare il comportamento negativo di Leao avuto durante il match contro la Lazio
La partita del Milan contro la Lazio continua, giustamente, a far chiacchierare. Il giorno dopo della sconfitta arrivata con un gol di Isaksen, il giornalista sportivo Carlos Passerini ha voluto commentare il comportamento negativo di Leao al momento della sostituzione dopo una partita assolutamente sottotono. Ecco, di seguito, le parole della penna del Corriere della Sera ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24:
Milan, Leao che succede?
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Milan, le parole di Passerini su Leao: "Leao ha 27 anni, 2 figli, inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino, è il giocatore attorno al quale è stato costruito il Milan, non può permettersi di comportarsi così. Secondo me dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio.