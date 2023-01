Milan, Parolo su De Ketelaere: “Prenda esempio da Felipe Anderson”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Lazio Marco Parolo ha rilasciato una lunga intervista, durante la quale ha toccato tanti temi interessanti, come quello su Stefano Pioli , tecnico del Milan , e quello su Charles De Ketelaere . Al belga, in modo particolare, ha consigliato di prendere esempio da Felipe Anderson . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Marco Parolo su Stefano Pioli e Charles De Ketelaere

"Il Milan è la squadra a cui ho segnato più gol in carriera: cinque! Il 2014/2015 è stato l’anno in cui ho segnato di più. Quell’anno avevamo Pioli alla Lazio: iniziamo con tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Prima della sfida con il Palermo appende la classifica nello spogliatoio e ci dice che non meritavamo una posizione simile. ‘Siete forti, dimostratelo’. Dopo tre giorni andiamo a Palermo e vinciamo 4-0. Segnai anche io".