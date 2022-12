Milan, Papin: “Durante gli allenamenti facevo 45 minuti di rovesciate”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il canale ufficiale del Diavolo, nel format "On The Pitch", Papin ha parlato di uno dei suoi gol più belli . La rete segnata contro l' Ancona è stato un autentico capolavoro ed è ricordata con grande piacere da tutti i tifosi rossoneri. Di seguito le sue parole.

"Mi ricordo tutti i gol che ho fatto al Milan nella mia carriera. Quel giorno abbiamo vinto 2-0 contro l'Ancona, ho fatto due gol, tra cui la rovesciata sotto quella Curva che mi portava fortuna. Durante gli allenamenti facevo 40-45 minuti di tiri, rovesciate. E poi se te ne capita una in partita, la devi mettere dentro. Il Pallone d'Oro è questione di lavoro, non basta la sufficienza. Se vuoi qualcosa in più, devi lavorare molto di più".