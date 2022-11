Milan, Papin sul derby: “Il colpo di tacco a Zenga tra i migliori ricordi”

L'ex attaccante del Milan Jean-Pierre Papin ha rilasciato un'intervista in cui ricorda i derby giocati con l'Inter e una rete in particolare

Fabio Barera

Tra i grandi attaccanti passati al Milan nel corso degli anni senza dubbio uno dei migliori è stato Jean-Pierre Papin. Il francese, pur non avendo magari lasciato il segno come fatto con la casacca del Marsiglia ha messo in mostra ottimi numeri, segnando gol anche parecchio pesanti.

Il fascino del derby, poi, ha colpito il Pallone d'Oro 1991, come successo anche con altri giocatori, e proprio ad una stracittadina è legato uno dei migliori ricordi che Papin ha della sua esperienza rossonera. Il gol segnato di tacco a Walter Zenga, allora estremo difensore dell'Inter è un autentico capolavoro.

Lo stesso Papin ne ha parlato ai microfoni di Milan TV, nel format "On The Pitch", sottolineando quanto fosse affascinato dal derby, dal momento in cui in Francia non ne aveva mai giocati di una certa importanza. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Jean-Pierre Papin — "Non ho mai perso un derby contro l'Inter. Il derby è particolare, quando giocavo a Marsiglia non ne avevo uno visto che era una cosa più regionale con il Tolone e non una stracittadina. È una partita importantissima per la città ma lo era anche per noi giocatori che non volevamo perdere".

"Mi ricordo che Maldini e Baresi dicevano "Noi oggi dobbiamo vincere, non dobbiamo pensare al pareggio". Il colpo di tacco a Zenga nel febbraio 1993 è uno dei più bei ricordi che ho di una partita giocata a San Siro. Ho fatto un gol bellissimo. Ho provato qualcosa che non si fa mai e che non ho mai fatto neanche in allenamento". Milan in vacanza: ecco cosa fanno i calciatori rossoneri >>>