Padovan: “Milan, Scudetto andato. Ma se vai in Europa League …”

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, intervenuto in diretta su 'Sky Sport', ha parlato del Milan di Stefano Pioli dopo la sconfitta maturata (2-3) sul campo dell'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Per lui, il Diavolo ha gettato al vento le residue speranze di lottare per il titolo in questa stagione.