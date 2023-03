Padovan: “Nessun passo avanti per De Ketelaere, Hernandez ritrovato”

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcuni singoli del Milan, come Theo Hernandez e Charles De Ketelaere

Il giornalista Giancarlo Padovan , intervenuto negli studi di Sky Sport, ha rilasciato alcuni commenti in merito a diversi singoli del Milan , a seguito della sconfitta del Diavolo contro la Fiorentina . Di Charles De Ketelaere ha affermato di non aver visto alcun passo avanti, mentre ha notato un Theo Hernandez ritrovato rispetto a qualche settimana fa. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Giancarlo Padovan

"Per me De Ketelaere non ha fatto nessun passo in avanti. È un giocatore giovane, ha talento e bisogna aspettare. Aspettando però perdi delle occasioni. Theo Hernandez mi sembra che si sia ritrovato. Contro il Tottenham il Milan avrà uno scenario contro. I poveri di personalità potrebbero essere schiacciati". Milan, che flop di mercato Origi: troppe ombre e pochi lampi >>>