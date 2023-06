Milan, Orsi: “Sportiello è un secondo portiere affidabile” | News

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'Originale' su 'Sky Sport', Nando Orsi ha commentato l'acquisto di Marco Sportiello da parte del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere: "Come secondo è un portiere affidabile, non è mai rimasto fermo troppo tempo. E’ un'alternativa importante. Hai davanti Maignan ma dietro ora c’è uno di esperienza". Come ben si sa, terminata l'avventura all'Atalanta Sportiello è arrivato a parametro zero al Milan. Un ottimo acquisto per i rossoneri, i quali avranno una seconda scelta tra i pali di grande affidabilità. LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>