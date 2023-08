Milan, Orsato: “Ricordo un episodio con Maldini, lui protestò…”

Le parole di Daniele Orsato a La Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua sul Var ricordando una vicenda con Maldini in Milan-Siena

Daniele Orsato , arbitro della Serie A, ha parlato a lungo. Un pezzo della sua intervista anche sul Var e un aneddoto su Maldini in un Milan -Siena. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

"Il Var è diventato importantissimo. E comunque non è vero: se la ricerca della perfezione e della precisione tecnica è giusta, allora al Var ci vai poco. Ne ricordo uno a Paolo Maldini. Milan-Siena. Lui protestò, poi venne da me Vergassola e disse: "Ma sei un ragazzino e a San Siro hai avuto il coraggio di ammonire Maldini. Grande". Avevo 33 anni credo, ci misi mezz'ora per guardare il terzo anello. Trattavo già tutti alla stessa maniera".