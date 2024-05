Orrico: “Milan ingiusto verso Pioli. Per me andrebbe confermato”

Su Stefano Pioli: «Sto notando l’ingiustizia che mette in atto la proprietà del Milan verso Pioli che ha vinto lo scudetto e ora arriverà secondo con una squadra che gli hanno rinnovato in maniera cervellotica. E quindi qual è la colpa di Pioli? Per me non ne ha e andrebbe confermato». LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Genoa, Pioli ritrova un titolarissimo >>>