Milan, Orlando: “Mi auguro che arrivi Ziyech. Leao insostituibile”

Milan, le parole di Massimo Orlando

Sull'affare Ziyech: "Speriamo che arrivi in Italia perché è un grande talento. Bisognerebbe in ogni caso gestirlo bene dal punto di vista mentale, perché in Inghilterra i problemi sono derivati proprio da qualche panchina di troppo non digerita. Lui in ogni caso si da notare sempre in fase di spinta, ma si sacrifica anche in fase di non possesso".