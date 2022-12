Calciomercato Milan – Se parte Leao occhi in Premier League

Il Milan ha visto crescere la propria squadra e le proprie vittorie grazie al lavoro sul calciomercato . Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati in grado di prendere giovani interessanti, che poi Stefano Pioli ha trasformato in punti fermi della rosa. Uno tra questi è Rafael Leao , impegnato ai Mondiali 2022 con il Portogallo. L'esterno dovrà parlare con il Milan per la questione rinnovo. In caso di fallimento delle trattative, i rossoneri dovranno valutare le alternative.

Fuori Leao, dentro un brasiliano?

Secondo quanto riportato da Sport, se la trattativa di rinnovo tra Rafael Leao e il Milan dovesse andare male, i rossoneri potrebbero puntare a un giocatore in Premier League. Il nome sarebbe quello di Gabriel Martinelli. L'esterno è in scadenza di contratto nel 2024 con l'Arsenal e potrebbe essere una buona soluzione in caso di cessione del portoghese. Soprattutto con un buon budget a disposizione, Maldini e Massara potrebbero puntare sul talento brasiliano. Ma il Milan potrebbe non essere l’unico interessato: anche il Barcellona infatti sarebbe sul 21enne esterno offensivo dell’Arsenal. Colombo: "Io, il Milan e Ibra". Le rivelazioni in quest'intervista >>>