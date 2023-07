Milan, Ordine: “Mercato non tradizionale? Quello prima è stato un disastro”

Franco Ordine, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 24', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti Convocati', soffermandosi in modo particolare sul mercato del Milan. Ordine ha fatto notare come l'attuale sessione di trattative non sia stata tradizionale per il Diavolo, ma è anche dovuta a quella precedente, definita un 'disastro atomico'. Di seguito le sue parole a riguardo.