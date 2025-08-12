"Secondo me questo non aggiunge, magari toglie qualcosa alla difesa del Milan e da questo punto di vista, andati via Emerson e Theo qualcosa perde. Dal punto di vista difensivo c'è un punto interrogativo sul rendimento della prossima stagione". Franco Ordine, giornalista, ha parlato del mercato del Milan: De Winter, centrocampo e attacco. Ecco le sue parole a 'RadioSportiva': "Ho l'impressione che non aggiungeranno altri difensori. Quello che devono aggiungere adesso è un altro attaccante e a meno di altri movimenti come le cessioni di Bennacer e Adli, che sono in sovrannumero, poi non mi pare che ci sia molto altro".