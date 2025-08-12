Hojlund o Vlahovic? "Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull'almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Secondo me questo non aggiunge, magari toglie qualcosa alla difesa del Milan e da questo punto di vista, andati via Emerson e Theo qualcosa perde. Dal punto di vista difensivo c'è un punto interrogativo sul rendimento della prossima stagione". Franco Ordine, giornalista, ha parlato del mercato del Milan: De Winter, centrocampo e attacco. Ecco le sue parole a 'RadioSportiva': "Ho l'impressione che non aggiungeranno altri difensori. Quello che devono aggiungere adesso è un altro attaccante e a meno di altri movimenti come le cessioni di Bennacer e Adli, che sono in sovrannumero, poi non mi pare che ci sia molto altro".
Sul centrocampo: "Penso che Musah non si muoverà, ci vogliono 6 centrocampisti: 3 che giocano e 3 alternative. Loftus-Cheek diventerà l'erede di Reijnders come centrocampista d'assalto. Lui dipende molto dalla sua condizione fisica. Al primo anno quando stava bene ha avuto un rendimento buono. Se riuscirà a stare sempre in ottima salute potrebbe essere un acquisto inedito rispetto all'anno scorso".
Hojlund o Vlahovic? "Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull'almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no".
© RIPRODUZIONE RISERVATA