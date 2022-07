Milan, senti Olivier Giroud: ”Siamo quasi pronti”. E su Adli…

Nella giornata di ieri, i Campioni d'Italia del Milan sono scesi in campo per giocare l'amichevole valida per la TelekomCup; nel corso della partita i rossoneri di Pioli hanno sconfitto il Colonia per 2-1 grazie a due reti del solito Olivier Giroud. Come successo spesse volte lungo il corso del tragitto che ha portato il Diavolo sul tetto d'Italia durante la passata stagione, il bomber transalpino è stato assoluto protagonista del match, sciorinando una forma invidiabile già al 17 di Luglio.