Milan, Okafor: “La squadra mi ha dato un grandissimo benvenuto”

Infine, Okafor ha concluso: "Ho incontrato la squadra a Los Angeles. Mi hanno dato un grandissimo benvenuto. A Milanello ho visto Chukwueze, l'ho incontrato per la prima volta ma lo conoscevo già perché è nigeriano. Ci avevo parlato altre volte, quando è morta sua sorella. Lui conosceva poi già mio padre. Sono molto contento di averlo come compagno di squadra".