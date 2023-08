Milan, Okafor: “Siamo una grande squadra. Spero di vincere la Serie A”

Su cosa bisogna fare per raggiungere gli obiettivi stagionali e di squadra : "Io penso che fare ogni giorno uno step in avanti e lavorare duramente sia la strada migliore per crescere".

Sulla mentalità che bisogna avere per il successo: "Io penso che se un calciatore non vuole vincere non è un calciatore. Se non vuoi vincere non sei un calciatore. Io do il massimo per vincere sempre. Ogni tanto può capitare di perdere qualche partita, ma serve per imparare. Io odio perdere, voglio vincere sempre tutte le gare. Questa stagione abbiamo veramente una grande squadra, spero di vincere per la prima volta la Serie A".