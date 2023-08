Milan, Okafor: “Grande atmosfera, squadra fantastica: sono fiducioso”

Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan, ha parlato dagli Stati Uniti d'America a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le dichiarazioni del numero 17 rossonero, tra i colpi di calciomercato del Diavolo per la stagione 2023-2024, sui suoi primi giorni al Milan: «Qui c’è una grande atmosfera, la squadra è fantastica e con l’allenatore va benissimo. Ho firmato da poco per il Milan ma sono molto felice, sono davvero fiducioso per il futuro». Nuovo attaccante, i tre nomi che piacciono al Milan >>>