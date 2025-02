Milan, Obi Mikel asfalta Joao Felix: “Si guardi allo specchio e inizi a …”

Jon Obi Mikel , ex calciatore del Chelsea , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del podcast 'The Obi One Podcast', attaccando duramente Joao Felix , appena trasferitosi al Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

"Enzo Maresca ha visto quello che hanno visto altri allenatori. Forse non è abbastanza bravo, forse non si allena abbastanza bene. Forse non si impegna abbastanza durante l'allenamento o durante le partite o in giro per il campo. Ci deve essere qualcosa che ha fatto sì che così tanti allenatori dicessero 'Sai cosa, grazie mille, non sei abbastanza bravo'. Il giocatore deve guardare se stesso. Joao Felix, sì, ha compiuto 25 anni. Ricordo quando dicevamo 'wow, ha 18, 19 anni' - ora ne ha 25. Il tempo vola. Quindi se vuole fare qualcosa della sua carriera e smettere di muoversi, deve guardarsi allo specchio e iniziare ad impegnarsi di più. Che si tratti di allenarsi bene, mangiare il cibo giusto, dormire bene, gli amici che ha intorno a sé. Deve assicurarsi di risolvere tutto questo. Perché ora abbiamo pagato così tanti soldi per lui, lo abbiamo riportato al Chelsea. Ora ce ne siamo liberati di nuovo".