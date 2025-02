Milan-Roma 3-1, chiedimi se sono Felix. Semifinale, ora sotto a chi tocca

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan contro la Roma nella sfida valevole per i quarti di Coppa Italia

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria del Milan contro la Roma nella sfida valevole per i quarti di Coppa Italia. I rossoneri di Sergio Conceicao ottengono un successo importante anche grazie ai due nuovi arrivati dal calciomercato invernale: Santiago Gimenez e Joao Felix. Quest'ultimo, poi, è stato protagonista con il primo gol della sua avventura in rossonero. Clicca sul video qui sotto per saperne di più!