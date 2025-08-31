Milan, Nkunku: “San Siro è leggendario. Felice di chiamarlo casa”

Un messaggio ai tifosi: "Sono contento di essere qui. Darò tutto per il club e per rendere felici i tifosi. Questi tifosi e questo stadio rendono il club leggendario".
Nkunku dovrebbe essere già pronto per la partita contro il Bologna: il Milan, infatti, giocherà il terzo turno di Serie A contro la squadra di Vincenzo Italiano al rientro dalla sosta per le Nazionali. Vedremo quali saranno le scelte in attacco di Allegri, visto che anche Leao dovrebbe tornare a disposizione dopo l'infortunio al polpaccio contro il Bari.
