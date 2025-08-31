Pianeta Milan
Milan, Nkunku: “San Siro è leggendario. Felice di chiamarlo casa”

Milan, Nkunku: 'San Siro è leggendario. Felice di chiamarlo casa'
Christopher Nkunku, nuovo attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue prime parole da giocatore del Milan: svelato il ruolo
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Nkunku è un nuovo attaccante rossonero. Il francese è arrivato dal Chelsea per una cifra che dovrebbe essere di 38 milioni più 5 di bonus. Un costo davvero importante per il Diavolo che quindi fa pensare a un ruolo da titolare per il francese. L'ex Lipsia arriva per rinforzare il reparto avanzato e per dare ad Allegri altre soluzioni tattiche in avanti. L'ex Chelsea ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue parole su San Siro e i tifosi. 

Milan, Nkunku: "Darò tutto per il club e per rendere felici i tifosi. San Siro ..."

Giocare a San Siro con i tifosi: "L'ho immaginato, ci ho giocato con la Francia contro l'Italia. E' uno stadio bello, grande, veramente leggendario. Sono felice di poterlo chiamare casa".

Un messaggio ai tifosi: "Sono contento di essere qui. Darò tutto per il club e per rendere felici i tifosi. Questi tifosi e questo stadio rendono il club leggendario".

Nkunku dovrebbe essere già pronto per la partita contro il Bologna: il Milan, infatti, giocherà il terzo turno di Serie A contro la squadra di Vincenzo Italiano al rientro dalla sosta per le Nazionali. Vedremo quali saranno le scelte in attacco di Allegri, visto che anche Leao dovrebbe tornare a disposizione dopo l'infortunio al polpaccio contro il Bari.

