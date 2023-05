Milan, Nesta: “Thiago Silva era un giocatore fortissimo”

Alessandro Nesta , ex difensore del Milan , ha parlato dei rossoneri e della prossima partita contro la Juventus . In merito a una domanda, fatta da Dazn e riportato da Tuttosport, sui suoi ex compagni, Nesta ha parlato di Thiago Silva , con il quale ha vinto anche uno Scudetto con il Milan . Ecco le sue parole.

«Thiago Silva era fortissimo, l'ho visto in un'amichevole e l'ho detto: "Questo spacca". Paolo Maldini, giocatore speciale, forte in tante cose. Tecnicamente, sapeva gestire il calcio, era un professionista nel modo giusto, per me è stato un vero esempio. Ai compagni rimani legato per tutta la vita: quando ci rivediamo è come se ci fossimo visti il giorno prima. Questa è la magia del calcio».