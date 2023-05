Calciomercato Milan, non solo Openda: la lista per la punta

Abbiamo già parlato dell'interesse del Milan per Openda , riportato da La Gazzetta dello Sport. I rossoneri, però, potrebbero avere una lunga lista per quanto riguarda il prossimo attaccante da mettere in rosa. Il Diavolo potrebbe prendere almeno due punte, anche considerando le possibili partenze. La rosea, fa il punto sulle possibile occasioni e scelte del calciomercato del Milan .

Calciomercato Milan, casting per l'attacco

Potrebbe arrivare, si legge, dal Bologna, Marko Arnautovic, anche perché Giroud non è eterno. Gianluca Scamacca, di cui si è parlato in questi giorni, avrebbe età e potenziale per convincere e piace anche alla Juventus, anche se al West Ham ha segnato poco. Alvaro Morata è un altro attaccante per cui qualcuno da Milano ha fatto una telefonata. Piace a Maldini e Massara. Prossimo passo, per lui, sarà capire che sarà del suo futuro all'Atletico Madrid. Per il Milan, invece, molto del calciomercato potrebbe passare da quale coppa giocherà il prossimo anno, in ballo 40 milioni.