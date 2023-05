Calciomercato Milan, Openda obiettivo principale? Ecco il prezzo

Milan, il costo di Openda

Lois Openda piace perché è del 2000, segna e porta un calcio di ritmo alto, accelerazioni, intensità: nel 2021-22 ha segnato 19 gol per il Vitesse, in Olanda, e in questo campionato ha pareggiato il record personale – ancora 19 – con il Lens, in Francia. Openda vorrebbe giocare la Champions il prossimo anno e potrebbe farlo anche con il suo Lens o cambiare aria. La squadra francese, si legge, non dovrebbe tentare di tutto per tenerlo, la cifra fissata potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. LEGGI ANHCE: Milan, casting in attacco. Il nuovo nome dall'Olanda