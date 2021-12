Milan-Napoli, Kalulu: “Le partite che ti stimolano di più a giocare”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato della partita Milan-Napoli di domenica sera a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Pierre Kalulu , difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sport Mediaset' di Milan-Napoli , partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domenica sera, ore 20:45 , a 'San Siro'. Ma anche del periodo, non facile, che stanno vivendo i ragazzi di Stefano Pioli , che hanno vinto soltanto 2 delle ultime 6 partite ufficiali.

"Per me è sempre così in tutte le stagioni, ci sono alti e bassi e non si può andare sempre bene. Questo è un momento difficile e dobbiamo lavorare ancora di più per farci trovare al meglio", la convinzione di Kalulu, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Alessandro Florenzi e, pertanto, partire titolare contro gli azzurri di Luciano Spalletti.