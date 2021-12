Milan-Napoli, la probabile formazione rossonera: Pioli ha due dubbi

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione rossonera per Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. In porta, nella fila della compagine di mister Stefano Pioli, ci sarà ovviamente l'estremo difensore francese Mike Maignan.

In difesa, a destra, il primo dubbio del tecnico rossonero: schierare Pierre Kalulu o Alessandro Florenzi? Favorito, per Milan-Napoli, è il terzino ex Olympique Lione. Quindi, retroguardia che sarà completata da Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernández.

A centrocampo, nel 4-2-3-1 ormai canonico del Diavolo, ritroveranno una maglia da titolare Franck Kessié e Sandro Tonali. Sulla trequarti, sicuri di una maglia da titolare, secondo il quotidiano torinese, Junior Messias a destra ed Alexis Saelemaekers a sinistra.

Il secondo dubbio di Pioli, dunque, è su quale trequartista schierare alle spalle dell'unico centravanti, che sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimović. Il ballottaggio è tra Brahim Díaz e Rade Krunić. Recupererà Olivier Giroud, il quale, però, inizierà dalla panchina.

Ancora fuori causa, nella fila del Diavolo, il portiere Alessandro Plizzari, il terzino Davide Calabria, il difensore centrale Simon Kjær (stagione finita), e, infine, gli attaccanti Ante Rebić, Rafael Leão e Pietro Pellegri. Per tutti e tre, appuntamento al 2022 per rivederli in campo. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>