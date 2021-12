Calciomercato Milan – Difesa, Maldini pronto a piazzare un gran colpo

Un paio di settimane ancora e riaprirà il calciomercato. Il Milan, come noto, dovrà acquistare un nuovo difensore per sostituire l'infortunato Simon Kjær. Il quale, dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio, non potrà rientrare prima del ritiro estivo della stagione 2022-2023. Brutto colpo, questo, per il Diavolo, che comincia anche a pensare a quale aspetto potrebbe avere la difesa del futuro. In ballo, per esempio, c'è anche il rinnovo del contratto di capitan Alessio Romagnoli.